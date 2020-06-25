Угроза наводнений в ряде сел Молдовы: возможна эвакуация граждан

Власти рассматривают вариант эвакуации жителей ряда населенных пунктов страны, которые находятся близко к реке Днестр.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В Молдове из-за рисков наводнений возможна эвакуация жителей нескольких населенных пунктов в Окницком районе, которые находятся в непосредственной близости к реке Днестр.

Риски наводнений и готовность к эвакуации

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики продолжат работы по предотвращению наводнений. В селе Вэлчинец, Окницкого района, спасатели вместе с местными жителями укрепили дренажный канал, который спасет от подтопления не менее 28 домохозяйств, находящихся в долине реки Днестр. В работах были задействованы 15 спасателей. Местные власти выделили пять единиц техники. На место привезли 17 грузовиков с песком – построена дамба из 700 мешков.

Спасатели также предупредили жителей сел Наславча, Вэлчинец, Унгурь, Каларашовка и города Атаки, Окницкого района, не только о рисках наводнений, но и о необходимости быть готовыми к эвакуации.

"Сотрудники Инспектората пообщались с людьми из свыше 140 домохозяйств из этих пяти населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к реке. Граждан попросили сохранять спокойствие, подготовить документы, вещи первой необходимости и следить за сообщениями властей", - отметили в структуре.

Руководство ведомства обсудило эту тему с примарами (мэрами) населенных пунктов, находящихся в зоне риска, и призвало их быть готовыми к принятию срочных решений.

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Помощь военнослужащих

Продолжается также устранение последствий ливней и наводнений в ряде регионов страны. В одном из населенных пунктов пришлось задействовать даже военнослужащих.

"По просьбе представителей местной публичной власти в Новых Аненах для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения в село Спея направлены 35 солдат и четыре транспортных средства 2-й роты миротворческих сил из Варницы", - сообщил глава Минобороны Александр Пынзарь.

В стране продолжают действовать "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Желтый уровень опасности действует на западной границе страны вдоль реки Прут. На северном участке Прута близ населенных пунктов Крива и Костешть-Стынка, а также вдоль всего Днестра объявлен "оранжевый код".

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