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Кафедральный собор Рождества Христова и колокольня.

Мэр Кишинева: тротуары и лестницы должны быть доступными для всех граждан

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200625/30718861/stolichnyy-mer-trotuary-i-lestnitsy-dolzhny-byt-dostupnymi-dlya-vsekh-grazhdan.html

Кишиневская администрация намерена превратить Соборный парк в туристическую достопримечательность.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Власти столицы инициировала работы по восстановлению лестницы, которая ведет в зеленую зону за Аркой победы. Об этом заявил примар (мэр) Ион Чебан.  

"Проводится ремонт полностью разрушенной лестницы на пересечении улиц Колумна и Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони. Там будут оборудованы две рампы для людей с ограниченными возможностями", - сообщил градоначальник.

По его словам, работы выполняет претура сектора Буюканы.

"Тротуары и лестницы в Кишиневе должны быть благоустроенным и доступными для всех граждан. Многие годы этим вопросом не занимались. Мы знаем, что для ремонта необходимы немалые средства, поэтому мы стараемся делать все постепенно в каждом секторе", - подчеркнул он.

Примар сообщил, что городским властям потребуется некоторое время, чтобы реабилитировать как можно больше объектов по всему городу.

Аллея в парке Ла Извор
© Sputnik / Yana Zaharova
В столице появится аллея, которая соединит парки "Бутояш" и "Ла Извор"

"Также в Соборном парке, параллельно улице Колумна, будет обустроена «Аллея творческих людей, выставка-продажа сувениров", - добавил он.

Чебан рассказал, что примэрия намерена превратить столичный парк в туристическую достопримечательность.

Вместе с тем, столичная администрация начала работы по обустройству нового сквера на пересечении улицы Ливиу Деляну и Балканского шоссе, где находилась конечная остановка маршрутов микроавтобусов №103 и №121.

"В зеленой зоне будет оборудовано декоративное уличное освещение, а также установлена уличная мебель — скамейки и урны для мусора", - сообщил он.

Глава столичной администрации подчеркнул, что работы по обустройству сквера площадью около четверти гектара ведет претура Буюкан. Они должны завершиться течение месяца.

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