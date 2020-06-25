Пассажирские перевозки в Молдове: инспекторы нашли нарушения

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Инспекторы Национального агентства автотранспорта (ANTA) с 22 по 24 июня провели проверки на трассах страны, а также близ автовокзалов в Центре, на Севере и на Юге республики.

Как отметили в агентстве, мероприятия организованы вместе со специалистами Национального инспектората общественного порядка. Так, установлено неоднократное несоблюдение мер защиты от коронавируса.

Нарушения допускали как пассажиры, так и водители автотранспорта и администрация вокзалов.

"Инспекторы установили, что множество предписаний Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья не соблюдается. А именно: на Севере – 8 нарушений, на Юге и в Центре - по 6", - говорится в сообщении.

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В агентстве подчеркнули, что на этот раз не стали составлять протоколы и выписывать штрафы, а вынесли предупреждения. Специалисты проинформировали всех, какие штрафы и санкции полагаются за нарушения мер защиты от COVID–19.

Всего проверены 600 транспортных средств, 10 автовокзалов и 12 водителей междугородних рейсов.

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