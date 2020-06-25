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Министерство Финансов

Власти пошли навстречу предприятиям в режиме "технической безработицы"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200625/30719384/vlasti-poshli-navstrechu-predpriyatiyam-v-rezhime-tekhnicheskoy-bezrabotitsy.html

Продление срока субсидирования не предусматривает выделения дополнительных финансовых ресурсов, и находится в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Правительство продлило срок применения механизма субсидирования предприятий и некоммерческих организаций, которые вынужденно установили режим технической или постоянной безработицы. Проект был разработан Минфином в соответствии с положениями Трудового кодекса.

Как заявил вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца, изменения приняты в контексте решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья о продлении режима ЧП в области общественного здравоохранения до 15 июля.

Правительство Республики Молдова.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Правительство Молдовы приняло дополнительные меры по поддержке бизнеса

Решение направлено на поддержку предпринимательской деятельности для смягчения негативных последствий пандемии COVID-19 для экономики. Продление срока субсидирования не предусматривает выделения дополнительных финансовых ресурсов, и его реализация соответствует объему ресурсов, предусмотренных в государственном бюджете, подчеркнул Пушкуца.

В апреле был принят пакет мер, направленных на поддержку граждан страны и бизнеса в условиях чрезвычайного положения. В список вошло и решение о субсидировании расходов работодателя, связанных с выплатой заработной платы или пособия в случае технической безработицы или простоя: в размере 100% от налогов и взносов, связанных с выплатой заработной платы, для экономических агентов, которые полностью или частично приостановили работу, согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью или решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям; или в размере 60% для других экономических агентов.

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Теги:
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