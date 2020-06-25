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Боец.

В пятницу суд вынесет вердикт бойцам "K1", насмерть забившим парня в Кишиневе

© CC0 / Pixabay / IgorSuassuna
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200625/30719524/v-pyatnitsu-sud-vyneset-verdikt-boytsam-k1-nasmert-zabivshim-parnya-v-kishineve.html

В Генеральной прокуратуре Молдовы сообщили, что 26 июня суд столичного сектора Рышкановка даст свое заключение по делу об избиении у одного из ночных клубов Кишинева, закончившегося смертью пострадавшего.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. В Прокуратуре муниципия Кишинев потребовали 15-летнего тюремного заключения в отношении двоих бойцов "К1", которые обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений молодому человеку, который скончался через несколько дней в отделении интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи. 

"Вынесение вердикта суда в отношении двоих спортсменов назначено на 26 июня, на 14:00 часов.  Оно пройдет в помещении судебной инстанции сектора Рышкановка в Кишиневе", - сказано в сообщении Генпрокуратуры республики.
Судебный молоток
© CC0 / Pixabay / Activedia
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Несмотря на тяжесть совершенного преступления, оба обвиняемых находятся на свободе под подпиской о невыезде.

Известно, что 19 мая 2018 года на парковке коммерческого центра обвиняемые вместе со своим сообщником нанесли множество ударов Серджиу Беженару. Среди жертв нападения называются также Ион Беженару и Серджиу Браду.

Оба они были допрошены полицией в Институте скорой помощи, где оказались после инцидента, но отказались писать жалобу на своих обидчиков и заявили, что травмы, из-за которых их госпитализировали, они получили при падении с лестницы.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти жертвы.

От полученных травм Серджиу Беженару скончался в ночь на 25 мая 2018 года. Позже брат умершего написал жалобу в полицию, в которой он требовал признать его потерпевшей стороной. Такие же жалобы вскоре поступили от матери и любимой девушки погибшего.

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Были допрошены очевидцы произошедшего, изучены записи камер видеонаблюдения и установлены лица, замешанные в преступлении.

Михай Пыргару был задержан 25 мая 2018 года, а через день наручники надели и на Андрея Игната. Именно в отношении деяний этих лиц предстоит высказаться судьям 26 июня.

Профессиональные спортсмены (только если нет угрозы жизни и здоровью) не вправе применять навыки боевых искусств на улице в отношении простых граждан, тем более, если инициаторами расправы являются они сами. Подобные действия в состоянии алкогольного опьянения являются еще более отягчающим обстоятельством, как с точки зрения Уголовного кодекса, так и спортивной этики.

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Теги:
боевые искусства, рассмотрение, дело, суд


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