Моноколеса и гироскутеры: фактор риска на молдавских дорогах

По данным союза автоводителей Молдовы, за период пандемии среди населения возросла популярность "малых" средств передвижения, однако в организации предупредили о рисках, связанных с этими электроприводными устройствами.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. Владельцы гироскутеров, моноколес и других транспортных мини-средств, активно используемых сейчас гражданами Молдовы на трассах и тротуарах республики, может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий и случайных травм. Об этом в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова рассказал председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.

"Владельцыне утруждают себя изучением правил дорожного движения и не соблюдают их в большинстве случаев. Такая халатность может привести к трагедии на дороге, или к многочисленным травмам и увечьям", - отметил собеседник, ссылаясь на проведенное организацией исследование.

Он привел убедительную цифру - средняя скорость движения гироскутера равна 30-35 километрам в час.

"Очевидно, что при столкновении с пешеходом не обойдется без травм, как для водителя такого средства передвижения, так и для того, кто не подозревал опасности наезда. К сожалению в нашем законодательстве пока нет трактовки таких инцидентов, как должен отвечать человек, спровоцировавший ДТП с участием гироскутера на трассе или столкновение с гражданином на тротуаре", - отметил Кожокару.

Новые "электроколеса" довольно опасны и для своих владельцев, большинство из которых, по данным Союза автоводителей, не соблюдают при передвижении на них мер индивидуальной безопасности - не надевают наколенники и налокотники, защитные шлемы.

"Достаточно небольшой выбоины и неровности на дороге, чтобы он упал, не совладав с управлением. Как результат - переломы конечностей, сотрясение мозга, многочисленные ушибы. Это - крайне опасно", - рассказал корреспонденту Sputnik Кожокару.

Участники дорожного движения, пользующиеся такими электромеханизмами, должны быть в обязательном порядке одеты в светоотражающие жилеты, поскольку автомобилисты в темное время суток просто могут не заметить их и сбить.

Еще одной мерой общественной безопасности станет повсеместное создание в крупных городах страны дорожек для велосипедистов и владельцев таких новшеств техники. В таком случае удастся в значительной степени сократить риск ДТП на трассах страны, добавил председатель Союза автоводителей Молдовы.

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