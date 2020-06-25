Названы все населенные пункты в Приднестровье, которые может затопить

На заседании созданного накануне регионального Оперативного штаба по предотвращению угрозы паводков также рассказали о мерах, предпринимаемых для того, чтобы минимизировать последствия разлива и обезопасить людей.

КИШИНЕВ, 25 июня – Sputnik. В зоне риска находятся как сельские населенные пункты, так и городские районы.

Кто под угрозой?

"В Каменском районе вероятна угроза затопления села Рашково, в Рыбницком – сел Жура, Бутучаны, Строенцы, Сарацея, Зозуляны, Ержово, Гидирим, Белочи, Выхватинцы, Попенки, Большой Молокиш", - рассказал глава штаба Руслан Мова.

В Дубоссарском районе возможен выход воды у сел Цыбулевка и Гармацкое. В ареале потенциального подтопления сельхозугодья и домохозяйства григориопольских сел Тея и Спея. Рискуют также домовладения некоторых микрорайонов райцентра и ряда улиц в селах Буторы, Делакеу и Индия.

В зоне риска и Меренешты Слободзейского района. Ответственность за обеспечение безопасности в этом селе возложена на бендерскую администрацию (по принципу территориальной близости, а не административной принадлежности). Рискуют села Гиска, Кицканы, Чобручи, Коротное, Глиное, Красное и Кременчуг, а также некоторые крупные районы Бендер и Тирасполя.

Что предпринимается?

Созданные на местах подразделения головного штаба ведут работу по укреплению слабых участков дамб - шести в Григориопольском районе, стольких же в Слободзейском и одного крайне уязвимого участка в Тирасполе.

Формируются также базы данных о потенциально рискующих оказаться затопленными домовладениях, а также о гражданах, которых, возможно, придется эвакуировать. Повсеместно готовятся базы для их временного размещения. Ведется работа по информированию населения о поведении в случае наводнения.

"Поручено сформировать запас песчано-гравийной смеси и мешков для заполнения ею. По всему Приднестровью введен запрет на купание в Днестре. Не рекомендовано использование водных видов транспорта", - отметил Мова.

На завтрашний день запланирован объезд некоторых участков дамб, требующих повышенного внимания.

У приднестровцев уже есть опыт борьбы с паводками и их последствиями. Противостоять "растущей" воде приходилось в 2008 и 2010 годах. Сейчас в регионе намерены действовать с учетом опыта прошлых лет.

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