Спасатели ликвидируют последствия ливней и предотвращают наводнения

Спасатели действуют в нескольких районах страны, где высок риск затопления. Специалисты укрепляют защитные дамбы, а также ликвидируют последствия уже прошедших ливней.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. В населенном пункте Герман Унгенского района команды спасателей откачали воду из семи подтопленных домохозяйств, погребов и подвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, вследствие ливней в селе Драганешты Сынжерейского района были подтоплены два дома, а в населенном пункте Копачены оказались размыты примерно пять километров местных дорог. В селе Казанешты Теленештского района вода дошла до подвалов четырех жилищ.

В результате обильных осадков пострадали многие сельскохозяйственные культуры в Страшенском, Каушанском районах и АТО Гагаузия.

"Комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах", - отметили в Инспекторате.

Также за последние 24 часа приняты меры по предотвращению наводнений и информированию граждан о возможных рисках.

"В селе Вэлчинец Окницкого района спасатели вместе с местными жителями провели комплексные работы по укреплению дамбы, тем самым предотвратив затопление по меньшей мере 28 домохозяйств. В мероприятиях были задействованы 15 работников ГИЧС и 5 единиц спецтехники", - говорится в сообщении ведомства.

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О рисках наводнений и о необходимости быть готовыми к эвакуации спасатели уведомили жителей сел Наславча, Вэлчинец, Унгурь, Каларашовка и города Атаки Окницкого района. Граждан призвали сохранять спокойствие, приготовить документы и вещи первой необходимости, следить за сообщениями властей.

До 29 июня в Молдове будет действовать «оранжевый код» в связи с опасностью затоплений, в особенности в северных районах страны.

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