Документооборот онлайн через "Единое окно": сколько на этом экономит бизнес

Каковы возможности "Единого окна" для бизнеса, какие госструктуры еще не зарегистрированы в этой электронной системе, и как планируют власти развивать этот сегмент, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В период марта-мая, когда в Молдове действовало чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа, доля онлайн запросов через "Единое электронное окно" по выдаче разрешительных документов выросла примерно на 76%. Об этом заявила госсекретарь Минэкономики Лилия Палий на брифинге в четверг.

По ее словам, срок выдачи разрешительного документа через электронную систему составляет в среднем 6 дней в сравнении с 20-25 днями в обычном (бумажном) порядке.

"С момента запуска системы до июня 2020 года в "Единое окно" подано 48 тысяч заявок и выдано порядка 35 тысяч разрешительных документов", - сообщила чиновница.

Он обратила внимание, что благодаря этой системе бизнес экономит порядка 65 миллионов леев.

Каковы возможности "Единого окна" для бизнеса?

Как пояснила госсекретарь, экономические агенты могут подать заявку онлайн на портале servicii.gov.md для получения разрешительного документа, а также оплатить корпоративной картой стоимость этой услуги, а также отследить этап, на котором находится обработка того или иного акта.

Таким образом, по мнению Палий, "Единое окно" обеспечивает транспарентность процесса выдачи разрешительных документов, снижает число контактов экономических агентов с работниками госорганов-эмитентов, сокращает количество процедур и время для сбора различных документов, которые должны быть представлены для получения разрешительного акта и, соответственно, снижает эксплуатационные расходы как для частного сектора, так и для государственного бюджета.

Доступ к документам

Она обратила внимание, что единое окно интегрировано с госплатформой MConnect, то есть возможно использование таких государственных электронных услуг как Mpass, MSign, MPay и так далее.

"Из 151 существующего разрешительного документа 131 уже сконфигурирован и доступен онлайн в системе "Единого окна". Уровень использования платформы еще достаточно скромный. Не все структуры, (документационные) процессы которых были сконфигурированы в Единое окно, использую платформу в полной мере. Таким образом, из 131 документа, доступных онлайн, через систему запрашиваются и выдаются лишь 69, а по остальным процесс продолжается в бумажном виде", - отметила Палий.

Она обратила внимание, что из 30 госорганов-эмитентов 26 интегрированы в электронную платформу. Пока не зарегистрированы в системе:

Национальный банк Молдовы;

Нацкомиссия по финансовому рынку;

Национальный центр по защите персональных данных;

Совет по телевидению и радио.

Приоритеты в условиях COVID-19

Для повышения уровня подачи заявок онлайн на получение разрешительных документов, как пояснила Палий, планируется разработать уникальный штрих-код, который будет генерироваться системой электронным путем. Это, отметила госсекретарь, позволит мгновенно считывать с мобильного устройства информацию, включенную в разрешительный документ.

"Намерены запустить комплексную программу по информированию бизнес-сообщества. В настоящее время работаем над интеграцией "Единого окна" в электронные платежные системы коммерческих банков через MPay. Этот процесс значительно ускорит процедуру оплаты и сократит время ожидания экономического агента на 1,5 дня для одного разрешительного акта", - отметила чиновница.

По его словам, также важно, чтобы все учреждения, выдающие разрешительные документы, соглашались на использование единой информационной системы. Представитель Минэкономики обратила внимание, что в условиях пандемического кризиса, вызванного COVID-19, оцифровка процессов выдачи разрешительных документов через "Единое окно" стала приоритетом.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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