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Новые данные Минздрава: в Молдове подтверждены 375 новых случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1434)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200625/30724528/novye-dannye-minzdrava-v-moldove-podtverzhdeny-375-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в республике 15 тысяч 443.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Еще 375 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Галина Кирьякова
© Sputnik / Osmatesco
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Из общего числа новых случаев зарегистрированы три случая "импорта" инфекции - из Румынии, Сербии и России.

За минувшие 24 часа проведены 1838 тестов, при этом повторно - 382. Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 30 сотрудников системы здравоохранения.

Общее число выздоровевших достигло 8 тысяч 599, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 502.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1434)

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