Новые данные Минздрава: в Молдове подтверждены 375 новых случаев COVID-19

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в республике 15 тысяч 443.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Еще 375 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Из общего числа новых случаев зарегистрированы три случая "импорта" инфекции - из Румынии, Сербии и России.

За минувшие 24 часа проведены 1838 тестов, при этом повторно - 382. Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 30 сотрудников системы здравоохранения.

Общее число выздоровевших достигло 8 тысяч 599, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 502.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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