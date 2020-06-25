Полиция Кишинева предпринимает спецмеры для предотвращения COVID-19 - видео

По аллеям парков и скверов в молдавской столице курсируют машины с громкоговорителями - горожан предупреждают о мерах эпидемической безопасности, принятых Национальной комиссией по чрезвычайной ситуации в здравоохранении.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. В целях соблюдения жителями и гостями Кишинева противоэпидемических ограничений в парки, скверы и другие открытые общественные места города выехали в четверг экипажи полиции. Из динамиков, установленных на автомобилях, звучали призывы о сохранении своего здоровья и жизни других людей в безопасности.

"Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащей жидкостью, носите маски в общественных местах, они должны плотно закрывать нос и рот, когда чихаете или кашляете, прикрывайте дыхательные пути салфеткой, локтем или тыльной стороной руки", - напоминали блюстители порядка.

Помимо парков спецмашины полиции заезжали во дворы многоквартирных домов, к детским и спортивным площадкам, нахождение граждан на которых запрещено, к аграрным рынкам, где наблюдается массовое скопление людей.

Сотрудники столичной полиции регулярно ведут общение с жителями и гостями города о мерах по предотвращению распространения инфекции.

В случаях, когда люди грубо преступают через законные требования Нацкомиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, их наказывают в соответствии со статьей 76 п.1 Кодекса об административных правонарушениях. В отношении физических лиц это - штраф в размере 22 тысяч 500 леев. За минувший день было составлено 18 административных протоколов.

В полиции напомнили гражданам, что до 15 июля не позволяется находиться в общественных местах - в парках, скверах и аллеях, на пляжах в группах более троих человек. Лицам старше 63 лет из-за повышенного риска инфицирования COVID-19 запрещено выходить из дома за исключением случаев острой необходимости - в магазин или аптеку.

Помимо этого в правоохранительных органах уточнили, что любые торжественные мероприятия, будь то организация свадебных церемоний или столов после обрядов крещения, также - под запретом.

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