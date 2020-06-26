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Специалисты отделения анестезиологии и интенсивной терапии Республиканской клинической больницы.

В Молдове подтверждены еще 323 случая инфицирования коронавирусом

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1444)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200626/30723656/novye-sluchai-infitsirovaniya-koronavirusom-novogo-tipa-v-moldove.html

Общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове, по данным Министерства здравоохранения, достигло 15 тысяч 776.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 323 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, из них 6 — в Приднестровье, сообщили в пятницу вечером в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Центральный рынок, архивное фото.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Риск заражения COVID-19 - на рынках и в магазинах Молдовы прошли проверки

Таким образом, общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове достигло 15 тысяч 776 человек. 

По данным ведомства, за последние сутки были проведены тысяча 812 тестов, в том числе первичных - тысяча 346, повторных - 466.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 20 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у 3 врачей, 14 медсестер и 3 работников из вспомогательного персонала клиник.

Общее число вылечившихся пациентов достигло 8 тысяч 765 человек.

Минздрав сообщает еще о пяти случаях гибели пациентов от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 515.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1444)

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Теги:
данные, Минздрав, Молдова, коронавирус


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