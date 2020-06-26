В Молдове подтверждены еще 323 случая инфицирования коронавирусом

Общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове, по данным Министерства здравоохранения, достигло 15 тысяч 776.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 323 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, из них 6 — в Приднестровье, сообщили в пятницу вечером в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове достигло 15 тысяч 776 человек.

По данным ведомства, за последние сутки были проведены тысяча 812 тестов, в том числе первичных - тысяча 346, повторных - 466.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 20 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у 3 врачей, 14 медсестер и 3 работников из вспомогательного персонала клиник.

Общее число вылечившихся пациентов достигло 8 тысяч 765 человек.

Минздрав сообщает еще о пяти случаях гибели пациентов от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 515.

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