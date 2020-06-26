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Какие предметы будут изучать в школах факультативно в новом учебном году

© CC0 / Pixabay / SplitShire
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200626/30723985/kakie-predmety-budut-izuchat-v-shkolakh-fakultativno-v-novom-uchebnom-godu.html

В список факультативных предметов включены такие дисциплины, как "Искусственный интеллект", "Дизайн и разработка мобильных приложений" и "Алгоритмы программирования на C/C++".

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Национальный совет по куррикулуму утвердил учебные программы по 10 факультативным предметам для V-XII классов средних школ на новый учебный год. Об этом сообщает Министерство образования, культуры и исследований.

Выпускники. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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В качестве факультативных названы такие предметы как : "Узнай Молдову" (X-XII классы); "Волонтерство для образования" (X-XII классы); "Транспортные средства. Поведение и безопасность", (X-XII классы); "Искусственный интеллект" (XI-XII классы); "Дизайн и разработка мобильных приложений", (X-XII классы); "Алгоритмы программирования на C/C++", "Веб-дизайн и разработка", а также "Графический дизайн" (X-XII классы); "Введение в IT-безопасность", "Экономическое и предпринимательское образование" (I-XII классы), а также учебная программа по специализированной спортивной дисциплине "Футбол. Образование со спортивным профилем" (V-XI классы).

"Нам нужно новое поколение факультативных учебных программ, которые напрямую связаны с экономической и социальной деятельностью и будут привлекательны для учащихся, мотивируют образовательные учреждения к переменам, возможно, даже в подходах к образованию", - заявил на заседании совета глава министерства Игорь Шаров.

Экзамен. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
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Учащиеся и родители смогут выбрать для изучения новые факультативные предметы в 2020-2021 учебном году. Необязательные предметы входят в систему обучения в качестве полноправного элемента учебного плана. По окончании соответствующих курсов учащиеся получат сертификат, который может быть включен в их резюме при приеме на работу.

Полный список факультативных предметов, предложенных Министерством образования, культуры и исследований, можно найти на веб-сайте министерства в разделе "Curiculum".

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Теги:
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