Стадион в парке La Izvor вскоре сможет принять два спортивных соревнования

Столичный примар проинспектировал строительную площадку в парке La Izvor, где ведутся работы по обустройству стадиона на пляже.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Уже в августе и в сентябре пляжный стадион в столичном парке La Izvor сможет принять два международных спортивных соревнования. Но в том случае, если пандемия будет преодолена.

"Проинспектировал строительную площадку в парке La Izvor в секторе Буюканы, где ведутся работы по обустройству стадиона на пляже", - написал кишиневский градоначальник Ион Чебан в соцсетях.

Глава столичной администрации сообщил, что если пандемия будет преодолена к августу, то в августе и сентябре здесь будут организованы два международных соревнования.

Чебан напомнил, что стадион на пляже, построенный совместно с Молдавской федерацией футбола и ФИФА, является единственным в своем роде во всем регионе.

"Поговорил также с гражданами и сообщил о том, что в парке будут обустроены площадки для занятий различными видами спорта: мини-футбол, теннис, пляжный волейбол и детские игровые площадки", - рассказал Чебан.

Он добавил, что в парке также обустроят общественную парковку, артезианские колодцы, дорожки для велосипедистов и для бега. Пешеходные аллеи будут освещены, установят уличную мебель.

Вместе с тем, во время заседания муниципальных служб примэрии градоначальник сообщил, что острова на озере парка La Izvor остались в собственности муниципия. Ранее они оказались предметом судебного разбирательства.

Градоначальник подчеркнул, что этот парк необходимо превратить в привлекательный объект для всех жителей столицы и в особенности для любителей спорта. Он добавил, что вскоре и другие парки будут реабилитированы.

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