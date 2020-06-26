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Река Днестр. Архивное фото

Оперштаб в Приднестровье: паводковая ситуация под контролем

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (55)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200626/30731092/opershtab-v-pridnestrove-pavodkovaya-situatsiya-pod-kontrolem.html

Местные спасатели активно работают над тем, чтобы предупредить ситуацию возможного затопления населенных пунктов.

ТИРАСПОЛЬ, 26 июня – Sputnik. У службы по чрезвычайным ситуациям Приднестровья сейчас особенно много забот – его сотрудники трудятся на тем, чтобы минимизировать риски подтопления в связи с подъемом воды на реке Днестр.

"Спасатели и местные органы власти не ждут критических отметок подъема воды и начинают действовать заблаговременно", - сообщили в штабе.

В Парканах принялись спасать близко расположенные к Днестру улицы. Место, где был когда-то пляж и спортивная площадка, сейчас полностью затоплено водой.

Дубоссарская ГЭС.
© Sputnik / И. Кибзий
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А по другую сторону от дамбы - дома. Вода постепенно стала просачиваться через трубу, предназначенную для полива полей. Приняли решение закрыть ее заглушкой и уплотнить мешками с песком.

Привлекли опытного водолаза Главного управления по чрезвычайным ситуациям. Не остались без участия и военнослужащие Специальной моторизованной войсковой части МВД.

Также 100 мешков песчаной смеси распределили на двухметровой глубине.

По словам сотрудников МЧС, главное, сделать все, чтобы большая вода не подтопила дома и сельхозугодия.

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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (55)

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Теги:
подтопление, риски затопления, паводок, Приднестровье


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