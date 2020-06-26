Оперштаб в Приднестровье: паводковая ситуация под контролем

Местные спасатели активно работают над тем, чтобы предупредить ситуацию возможного затопления населенных пунктов.

ТИРАСПОЛЬ, 26 июня – Sputnik. У службы по чрезвычайным ситуациям Приднестровья сейчас особенно много забот – его сотрудники трудятся на тем, чтобы минимизировать риски подтопления в связи с подъемом воды на реке Днестр.

"Спасатели и местные органы власти не ждут критических отметок подъема воды и начинают действовать заблаговременно", - сообщили в штабе.

В Парканах принялись спасать близко расположенные к Днестру улицы. Место, где был когда-то пляж и спортивная площадка, сейчас полностью затоплено водой.

А по другую сторону от дамбы - дома. Вода постепенно стала просачиваться через трубу, предназначенную для полива полей. Приняли решение закрыть ее заглушкой и уплотнить мешками с песком.

Привлекли опытного водолаза Главного управления по чрезвычайным ситуациям. Не остались без участия и военнослужащие Специальной моторизованной войсковой части МВД.

Также 100 мешков песчаной смеси распределили на двухметровой глубине.

По словам сотрудников МЧС, главное, сделать все, чтобы большая вода не подтопила дома и сельхозугодия.

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