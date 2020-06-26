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Врачи

Число излечившихся от COVID-19 в Молдове превысило 8,7 тысячи

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1442)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200626/30731810/covid-19-v-moldove-chislo-vylechennykh-dostiglo-87-tysyachi-chelovek.html

Обнародована обновленная информация о числе людей, у которых выявлен коронавирус нового типа, а также данные о состоянии здоровья пациентов.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. К утру пятницы общее число излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове достигло 8 тысяч 765 человек, что составляет 56% от всех зараженных. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Лаборатория.
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Всего количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове на данный момент - 15 тысяч 453. Из них активные случаи - 6 тысяч 178.

В тяжелом состоянии находятся 449 человек.

Средний возраст инфицированных составляет 47 лет. Из общего количества зараженных 58,5% - женщины. 

На сегодняшний день подтверждено 2 тысячи 348 случаев инфицирования среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 621, медсестры - тысяча 49, фельдшеры - 117, фармацевты - 27, вспомогательный персонал - 660 человек. Всего скончались 25 медработников.

Галина Кирьякова
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Общее количество погибших от осложнений на фоне коронавируса достигло 510. Средний возраст скончавшихся - 66 лет. В 99% случаев у них было хотя бы одно хроническое заболевание. Чаще всего это были заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет или почечные болезни.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1442)

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