Как изменится цена коммуналки в 2021 году для приднестровских промышленников

Тарифные изменения коснутся не всех видов коммунальных услуг, однако по части из них планируется серьезное повышение.

ТИРАСПОЛЬ, 26 июня – Sputnik. Стоимость ряда коммунальных услуг для промышленных предприятий Приднестровья в 2021 году увеличится. Заметные изменения в тарифной сетке затронут подачу воды (+5,5%) и водоотведение (+13,7%). Об этом сообщил на встрече с предпринимателями глава Минэкономразвития Сергей Оболоник.

"По электроэнергетике роста не будет, по газоснабжению – увеличение равно 1%, по поставке тепла: абоненты "Тирастеплоэнерго" от уровня 2020-го заплатят на 1% больше, у "Бендерытеплоэнерго" цена останется прежней", - отметил он.

На повышении стоимости услуг Водоканала сказалась произведенная экспертами переоценка имущества. Аудит выявил, что ранее на этом предприятии некорректно велся учет затрат, а также начисление износа оборудования и сетей. Следовательно, себестоимость тарифа рассчитывалась тоже неверно.

"Теперь обнаруженные пробелы сведены к минимуму, и в тарифе учтены все реальные расходы на то, чтобы доставить водные ресурсы до конечного потребителя. Дополнительная прибыль компании в структуру конечной суммы не включалась", - подчеркнул Оболоник.

Резервы у поставщиков электроэнергии

Ревизия коснулась и еще двух предприятий – "Тирастеплоэнерго" и "ЕРЭС". Эта работа позволила вскрыть резервы у этих энергопоставщиков и наладить внутриорганизационные процессы.

По словам главы исполнительной власти региона Александра Мартынова, одно предприятие из сферы ЖКХ не может заниматься дотированием других, из реального сектора экономики, за счет тарифной политики. Потому что в конечном счете все это приведет либо к тому, что у предприятия не будет хватать средств на проведение модернизации сетей и оборудования, что скажется на качестве оказываемых коммунальных услуг, либо это придется перекладывать на бюджетные расходы.

"Тарифы, которые существуют для экономических агентов, должны быть экономически обоснованными, чтобы все предприятия работали в единой системе координат. А если определенным категориям необходима поддержка, как например, населению, то мы их финансируем через межтарифную разницу. Таким образом поддержка оказывается без ущерба для коммунальных предприятий", – пояснил он.

Для населения, между тем, суммы в платежках в 2021 году сохранятся на уровне этого года.

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