Как изменится цена коммуналки в 2021 году для приднестровских промышленников

ТИРАСПОЛЬ, 26 июня – Sputnik. Стоимость ряда коммунальных услуг для промышленных предприятий Приднестровья в 2021 году увеличится. Заметные изменения в тарифной сетке затронут подачу воды (+5,5%) и водоотведение (+13,7%). Об этом сообщил на встрече с предпринимателями глава Минэкономразвития Сергей Оболоник.
"По электроэнергетике роста не будет, по газоснабжению – увеличение равно 1%, по поставке тепла: абоненты "Тирастеплоэнерго" от уровня 2020-го заплатят на 1% больше, у "Бендерытеплоэнерго" цена останется прежней", - отметил он.
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Sputnik / Виталий ТимкивРевизия Водоканала
На повышении стоимости услуг Водоканала сказалась произведенная экспертами переоценка имущества. Аудит выявил, что ранее на этом предприятии некорректно велся учет затрат, а также начисление износа оборудования и сетей. Следовательно, себестоимость тарифа рассчитывалась тоже неверно.
"Теперь обнаруженные пробелы сведены к минимуму, и в тарифе учтены все реальные расходы на то, чтобы доставить водные ресурсы до конечного потребителя. Дополнительная прибыль компании в структуру конечной суммы не включалась", - подчеркнул Оболоник.
Резервы у поставщиков электроэнергии
По словам главы исполнительной власти региона Александра Мартынова, одно предприятие из сферы ЖКХ не может заниматься дотированием других, из реального сектора экономики, за счет тарифной политики. Потому что в конечном счете все это приведет либо к тому, что у предприятия не будет хватать средств на проведение модернизации сетей и оборудования, что скажется на качестве оказываемых коммунальных услуг, либо это придется перекладывать на бюджетные расходы.
"Тарифы, которые существуют для экономических агентов, должны быть экономически обоснованными, чтобы все предприятия работали в единой системе координат. А если определенным категориям необходима поддержка, как например, населению, то мы их финансируем через межтарифную разницу. Таким образом поддержка оказывается без ущерба для коммунальных предприятий", – пояснил он.
Для населения, между тем, суммы в платежках в 2021 году сохранятся на уровне этого года.
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