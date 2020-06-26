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Река Днестр

Вода в Днестре поднялась на 8 метров: несколько сел подтоплены – видео

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (55)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200626/30732727/voda-v-dnestre-podnyalas-na-8-metrov-neskolko-sel-zatopleny--video.html

После прошедших обильных дождей уровень воды в Днестре существенно вырос. Села северной части Молдовы пострадали в результате подтопления.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Уровень воды в Днестре поднялся на 8 метров, подтоплены села Вэлчинец, Унгурь и Наславча. Многие огороды и сельхозугодья залиты водой.

Последствия ливней. Архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
Угроза наводнений в ряде сел Молдовы: возможна эвакуация граждан
Региональная пресса пишет о том, что вышедший из берегов Днестр нанес урон многим культурам, которые люди выращивают в своих хозяйствах. Жители боятся, что останутся без пропитания зимой.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, речи о затоплении домов пока нет. По предварительным оценкам, вода может залить огороды и подвалы.

Также Пушкашу заявила, что жители тех мест, где существует риск наводнений, были эвакуированы вместе с их имуществом.

"В участии спасателей не было необходимости, так как на данный момент затоплены только сельскохозяйственные культуры. В этом регионе не были построены защитные плотины", – рассказала собеседница корреспонденту Sputnik Молдова.

Региональная пресса пишет о том, что многие люди уже эвакуировались, так как боятся повторения ситуации 2008 года. Тогда многие жилища были затоплены, а собственники понесли большие потери.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "оранжевый код" опасности в связи с выходом воды на пойму Днестра. В 2008 году примерно 10 тысяч гектаров земель были затоплены, размер ущерба составил 300 миллионов леев.

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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (55)

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