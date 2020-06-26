Вода в Днестре поднялась на 8 метров: несколько сел подтоплены – видео

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Уровень воды в Днестре поднялся на 8 метров, подтоплены села Вэлчинец, Унгурь и Наславча. Многие огороды и сельхозугодья залиты водой.
По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, речи о затоплении домов пока нет. По предварительным оценкам, вода может залить огороды и подвалы.
Также Пушкашу заявила, что жители тех мест, где существует риск наводнений, были эвакуированы вместе с их имуществом.
"В участии спасателей не было необходимости, так как на данный момент затоплены только сельскохозяйственные культуры. В этом регионе не были построены защитные плотины", – рассказала собеседница корреспонденту Sputnik Молдова.
Региональная пресса пишет о том, что многие люди уже эвакуировались, так как боятся повторения ситуации 2008 года. Тогда многие жилища были затоплены, а собственники понесли большие потери.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "оранжевый код" опасности в связи с выходом воды на пойму Днестра. В 2008 году примерно 10 тысяч гектаров земель были затоплены, размер ущерба составил 300 миллионов леев.
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