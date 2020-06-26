При каких условиях откроются детсады и бассейны: объяснение эпидемиолога

Открытие заведений дошкольного образования возможно только при условии соблюдения всех мер защиты от коронавируса. Но пока еще риск заражений может быть и на территории бассейнов в случае их открытия.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Важнейший критерий, по которому будут решать, открывать детские сады или нет, – эпидемиологическая ситуация. Такого мнения придерживается глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ.

По его словам, специалисты НАОЗ и Минздрава уже работают над составлением необходимого инструктажа для всех дошкольных заведений в случае возобновления их деятельности.

Фуртунэ отметил, что некоторые детсады уже активно готовятся к приему малышей, но про открытие этих заведений пока рано говорить, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране еще сложная.

Как отметил специалист, речь идет об общем количестве инфицированных в стране, уровне заражения, в том числе тяжелых случаях, показателях смертности и других эпидемиологических параметрах.

"Окончательное решение будет принято министерством образования и представителями администрации местной власти. При этом, детсады можно будет открыть только при наличии всех необходимых средств защиты от COVID-19 как для персонала, так и для детей", - пояснил Фуртунэ.

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Открытие бассейнов

Специалист уточнил, что вопрос, какие дети смогут пойти в эти дошкольные заведения, решит также министерство образования.

Как объяснил Фуртунэ, возобновление любой экономической деятельности может быть опасно по причине скопления людей в этих местах.

"В случае с бассейнами уже есть большой риск. Там есть гардеробные, где избежать толпы не получится, и там будет высок риск заразиться", - заявил глава НАОЗ.

По словам специалиста, в Молдове из-за послаблений уже выросло количество инфицированных. Фуртунэ признал, что бассейны являются коммерческими заведениями, которые давно не работали и теряли прибыль, но еще раз подчеркнул, что важнейшим критерием их открытия является эпидемиологическая ситуация.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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