Спасатели нашли уплывший дебаркадер, который мог повредить мосты на Днестре

Тяжелая металлическая конструкция сорвалась с якоря на украинском участке реки, впоследствии ее выбросило течением на берег в Сорокском районе.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Сотрудникам Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) удалось обнаружить дебаркадер, который сорвался с троса на украинском берегу Днестра и поплыл вниз по течению.

"Сбежавший" плавучий причал обнаружили утром в пятницу между селами Василкэу и Вэрэнкэу Сорокского района.

Команды районного управления по ЧС и регионального поисково-спасательного отряда №2 провели работы по закреплению и стабилизации 40-тонного плавсредства, которое могло повредить мосты в Каменке и Рыбнице.

Ранее сообщалось о существенном повышении уровня воды в Днестре. Риск наводнения и о необходимости быть готовыми к эвакуации спасатели уведомили жителей сел Наславча, Вэлчинец, Унгурь, Каларашовка и города Атаки Окницкого района. Граждан призвали сохранять спокойствие, приготовить документы и вещи первой необходимости, следить за сообщениями властей.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "оранжевый код" опасности в связи с повышением уровня воды в пойме Днестра.

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