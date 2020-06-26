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Полиция.

В условиях пандемии: жители Кишинева нарушают закон, полиция реагирует

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200626/30734294/v-usloviyakh-pandemii-prestuplenija-operativniki-moldova.html

Несмотря на немного утихшую в связи с опасностью распространения коронавируса общественную жизнь, в столице совершаются десятки серьезных преступлений.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Даже ограничительные меры в связи с эпидемией не удерживают граждан страны от противоправных деяний. 

По данным Управления полиции Кишинева, сотрудники батальона патрулирования и быстрого реагирования круглосуточно выезжают по сигналам, которые поступают от граждан в связи с грубыми нарушениями действующего законодательства. 

Так, в период с 12 по 25 июня оперативники отреагировали на 2 тысячи 967 вызовов. На улицах города были задержаны 32 человека, грубо нарушавшие закон.

Галина Кирьякова
© Sputnik / Osmatesco
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За последние две недели служащие батальона полиции специального назначения нашли подозреваемых в двух кражах, одном уличном ограблении, 10 случаях распространения наркотиков, 13 хулиганских выходках, 3 эпизодах бытового насилия. 

За минувшие 14 дней удалось задержать 14 граждан, находившихся в республиканском розыске, 10 человек, на которых поступили ориентировки в причастности к совершению тяжких преступлений.  

Помимо серьезной оперативной работы, сотрудникам столичной полиции пресекли 71 случай мелкого хулиганства.

Они также призывали к соблюдению мер эпидемической безопасности сотни людей в парках, скверах, рынках, дворах жилых домов и других общественных местах.

В избежание дальнейшего распространения коронавируса нового типа в самом густонаселенном городе страны блюстители порядка ежедневно информируют граждан об опасности инфекции, а также детально рассказывают, как именно граждане должны обезопасить себя и окружающих от риска заражения COVID-19.

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Теги:
преступления, Молдова, задержание, коронавирус


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