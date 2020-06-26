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Военный парад в ознаменование 75-летия Победы.

Генерал Гайчук о параде в Москве: "наши" прошли достойно по Красной площади

Фотохост-агентство
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (440)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200626/30734964/general-gaychuk-o-parade-v-moskve-nashi-proshli-dostoyno-po-krasnoy-ploschadi.html

Многие граждане Молдовы с восхищением наблюдали трансляцию парада Победы в Москве, но живое присутствие на торжестве вызвало особые эмоции у генерала Национальной армии республики Виктора Гайчука.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Граждан Молдовы с огромным интересом смотрели на экранах и мониторах парад Победы в Москве. Тысячи восхищенных комментариев, сотни сообщений в социальных сетях с благодарностью - о памяти, о чествовании даты, которая объединяет все народы бывшего Советского Союза - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Президент РФ В. Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата
© Photo : Фотохост-агентство
Додон прокомментировал участие молдавских военных в параде Победы в Москве

Особые чувства вызвало у наших соотечественников прохождение парадным маршем по брусчатке Красной площади Роты почетного караула Национальной армии Молдовы. Для жителей небольшой республики именно этот факт стал предметом неподдельной гордости. 

На торжествах в Москве присутствовал и советник президента Молдовы, секретарь Высшего совета безопасности, экс-министр обороны, дивизионный генерал Виктор Гайчук. Он поделился с корреспондентом Sputnik Молдова своими впечатлениями от участия в памятных мероприятиях.

"Во-первых особенное настроение создавали празднично одетые люди. У меня, как у военного человека, особые эмоции вызвала военная техника, которая стояла еще с 6 часов утра по Тверской улице, готовая пройти по площади. Но главное, что все мы осознавали, - 75 лет назад на этой площади прошел исторический Парад Победы именно 24 июня", - рассказал собеседник.

Генерал утверждает: увидев новую военную технику, которая проходила по Красной площади, многие присутствовавшие на параде специалисты могли сделать вывод, насколько хорошо оснащена российская армия, насколько отвечает она требованиям времени и профессиональной подготовки.

© Sputnik / Host photo agency / Sergey Piatakov
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы.

Особые эмоции у президентов стран СНГ вызвало общение с ветеранами ВОВ, которые сидели рядом с ними и делились впечатлениями от парада, свидетельствует Гайчук.

"Конечно, наверное, нескромно будет с моей стороны, но мне показалось, что наши военнослужащие наиболее четко и красиво прошли по площади. Даже сидевшие рядом со мной генералы из других стран Содружества подчеркнули это", - утверждает собеседник. 

Военнослужащие стран бывшего СССР на параде Победы в Москве.
© Sputnik /
Военнослужащие стран бывшего СССР на параде Победы в Москве
Праздник в Москве прошел на высшем уровне, подчеркнул генерал, которого, как военного летчика, особенно впечатлила воздушная часть парада - новейшие образцы военных самолетов.

Нашу республику на торжественной церемонии представили 75 военнослужащих роты почетного караула Национальной армии. А официальную делегацию возглавил президент Игорь Додон. 

Из-за карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса, традиционный парад 9 мая пришлось перенести на 24 июня.

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Тема:
Наследники великой Победы (440)

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Теги:
впечатление, Виктор Гайчук, Москва, Победа, парад


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