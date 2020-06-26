Приговор бойцам "K1": прокуратура с решением суда не согласна

В пятницу суд столичного сектора Буюканы вынес вердикт по делу об избиении человека у одного из ночных клубов Кишинева в 2018 году, закончившегося смертью пострадавшего.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Прокуроры намерены обжаловать решение в вышестоящей судебной инстанции, не отказываясь от ранее озвученного требования - длительного срока заключения для обоих обвиняемых.

В Генпрокуратуре сообщили, что государственные обвинители, руководствуясь собранными уликами, просили в качестве приговора обвиняемым до 15 лет тюремного заключения, однако судьи посчитали иначе.

В пятницу судом столичного сектора Буюканы один из бойцов боевого искусства "K1" был полностью оправдан, второй должен будет выплатить 10 тысяч условных единиц (около 500 тысяч леев) за хулиганство.

Таково решение по делу об обвинении двоих мужчин, которые, по данным прокуроров, в 2018 году у выхода из ночного клуба в центре Кишинева избили молодого человека, который позже скончался в больнице скорой медицинской помощи.

Известно, что 19 мая 2018 года на парковке коммерческого центра обвиняемые вместе со своим сообщником нанесли множество ударов Серджиу Беженару. Среди жертв нападения называются также Ион Беженару и Серджиу Браду.

Оба они были допрошены полицией в Институте скорой помощи, где оказались после инцидента, но отказались писать жалобу на своих обидчиков и заявили, что травмы, из-за которых их госпитализировали, они получили при падении с лестницы.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти жертвы.

От полученных травм Серджиу Беженару скончался в ночь на 25 мая 2018 года. Позже брат умершего написал жалобу в полицию, в которой он требовал признать его потерпевшей стороной. Такие же жалобы вскоре поступили от матери и любимой девушки погибшего.

Были допрошены очевидцы произошедшего, изучены записи камер видеонаблюдения и установлены лица, замешанные в преступлении.

Подозреваемый Михай Пыргару был задержан 25 мая 2018 года, а через день наручники надели и на его соучастника - Андрея Игната.

Несмотря на тяжесть совершенного преступления, оба обвиняемых находились на свободе под подпиской о невыезде до решения суда.

Профессиональные спортсмены (только если нет угрозы жизни и здоровью) не вправе применять навыки боевых искусств на улице в отношении простых граждан, тем более, если инициаторами расправы являются они сами. Подобные действия в состоянии алкогольного опьянения являются еще более отягчающим обстоятельством, как с точки зрения Уголовного кодекса, так и спортивной этики.

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