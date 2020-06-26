COVID-лаборатория в Тирасполе выходит на другой уровень

ТИРАСПОЛЬ, 26 июня – Sputnik. В тираспольской COVID-лаборатории, которая была организована на базе Центра по борьбе со СПИДом и инфекционным заболеваниям, установили новый амплификатор для исследования тестов, и уже завтра, 27 июня, оборудование введут в эксплуатацию.

"На предыдущем аппарате мы уже 10 лет работаем. За одну постановку можно исследовать 36 проб, а за сутки - порядка 70 проб. Новый аппарат более современный и производительность у него выше. Мощность лаборатории увеличится более чем вдвое", - рассказал главный врач Центра Александр Гончар.

Инженеры фирмы-поставщика произвели наладку оборудования, установили программное обеспечение и провели тренинг для специалистов. Состоялось и пробное "нулевое" тестирование.

"На данном аппарате через два с половиной часа после загрузки можно получить 93 анализа. Это за один раз, а за сутки примерно 180 проб", - отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией Ольга Постовотенко.

С приобретением амплификатора нормализуется и рабочий график лаборантов – сейчас он напрямую зависит от количества поступивших проб. Биоматериал необходимо подготовить, а также произвести ряд манипуляций с каждой пробиркой. Само исследование включает 45 циклов.

Тираспольская COVID-лаборатория была запущена во второй половине апреля. За это время здесь провели 4371 исследование.

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