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Передача гуманитарной помощи, предоставленной Польшей Молдове для борьбы с COVID-19.

В Кишинев прибыла гуманитарная помощь из Польши для борьбы с COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200626/30737921/v-kishinev-pribyla-gumanitarnaya-pomosch-iz-polshi-dlya-borby-s-covid-19.html

Официальная Варшава передало властям Молдовы более 22 тысяч литров дезинфицирующих средств, 30 тысяч защитных масок и 4800 защитных экранов.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. ️Церемония передачи гуманитарной помощи состоялась у здания Республиканской клинической больницы "Тимофей Мошняга". Снаряжение, предоставленное в рамках Механизма гражданской защиты Европейского союза, будет распределено по всем медико-санитарным учреждениям страны.

"Пандемия COVID-19 показала нам, что между странами нет границ, а наоборот, есть единство, солидарность и ответственность. Мы искренне благодарны правительству Польши и ЕС за поддержку, оказанную как во время пандемии, так и во многих других социальных и медицинских проектах", - заявила на церемонии министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

В свою очередь, глава представительства ЕС в Молдове Петер Михалко обратился к врачам со словами благодарности за их самоотверженность, профессионализм и заботу о здоровье людей. Посол Польши в Молдове Бартломей Зданюк отметил, что правительство его страны предоставило гуманитарную помощь шести странам Восточного партнерства в рамках Европейской политики соседства.

Ранее Республика Молдова получила гуманитарную помощь из Польши посредством фонда "Fundacja Solidarności Międzynarodowej". Молдавским медикам были переданы переносные концентраторы кислорода, средства защиты, дезинфицирующие растворы, которые затем распределили в республиканских, городских и районных больницах страны.

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