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Как будут ходить троллейбусы в Кишиневе в последние выходные июня

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
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Управление электротранспорта столицы объявило о графике движения троллейбусов в субботу, 27 июня и в воскресенье, 28 июня.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Опубликован график движения общественного электротранспорта в Кишиневе на выходные дни.

По сообщению Управления электротранспорта Кишинева, в субботу, 27 июня, троллейбусы будут ходить по обычному расписанию. В воскресенье, 28 июня, движение троллейбусов будет полностью остановлено.

Автобус.
© CC0 / Pixabay / Athena24
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Решение принято в соответствии с распоряжением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

В прошедшие выходные движение троллейбусов и автобусов в столице было полностью отменено.

Ранее, 16 июня, генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что в течение рабочей недели общественный транспорт в Кишиневе будет курсировать по обычному графику.

Он подчеркнул, что ношение защитных масок в общественном транспорте обязательно.

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Теги:
коронавирус, Кишинев


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