Как будут ходить троллейбусы в Кишиневе в последние выходные июня

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Опубликован график движения общественного электротранспорта в Кишиневе на выходные дни.
По сообщению Управления электротранспорта Кишинева, в субботу, 27 июня, троллейбусы будут ходить по обычному расписанию. В воскресенье, 28 июня, движение троллейбусов будет полностью остановлено.
В прошедшие выходные движение троллейбусов и автобусов в столице было полностью отменено.
Ранее, 16 июня, генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что в течение рабочей недели общественный транспорт в Кишиневе будет курсировать по обычному графику.
Он подчеркнул, что ношение защитных масок в общественном транспорте обязательно.
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