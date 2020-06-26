Как будут ходить троллейбусы в Кишиневе в последние выходные июня

Управление электротранспорта столицы объявило о графике движения троллейбусов в субботу, 27 июня и в воскресенье, 28 июня.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Опубликован график движения общественного электротранспорта в Кишиневе на выходные дни.

По сообщению Управления электротранспорта Кишинева, в субботу, 27 июня, троллейбусы будут ходить по обычному расписанию. В воскресенье, 28 июня, движение троллейбусов будет полностью остановлено.

Решение принято в соответствии с распоряжением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

В прошедшие выходные движение троллейбусов и автобусов в столице было полностью отменено.

Ранее, 16 июня, генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что в течение рабочей недели общественный транспорт в Кишиневе будет курсировать по обычному графику.

Он подчеркнул, что ношение защитных масок в общественном транспорте обязательно.

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