Развитие Кишинева: ремонт дорог, обновление парков, упорядочение строительства

Столичный градоначальник подробно изложил, где и какие какие работы ведутся, а также - что планируется сделать в будущем.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Во всех секторах молдавской столицы идет активный процесс благоустройства скверов и парков, уборки мусора, ремонта дорог. Подробно о всех ведущихся работах и планах рассказал примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Сектор Центр

По словам главы столичной администрации, планируется капитальный ремонт старого корпуса теоретического лицея "Георге Асаки". Определены источники финансирования для обновления подземных переходов по адресам Хынчештское шоссе, 86 (Министерство обороны), Хынчештское шоссе, 145 (Юго-восточный автовокзал), улица Гагарина (Железнодорожный вокзал Кишинева), улица Измаил (ТЦ UNIC).

В настоящее время идет восстановление подземного перехода по адресу улица Арборилор, 21 (ТЦ MallDova). В ближайшее время на подпорные стены проезда под мостом на Телецентре будет нанесена монументальная живопись.

Помимо этого, планируется закончить обновление парка и озера "Валя Морилор". А улицы 31 августа 1989 года и Тигина будут отремонтированы после реабилитации подземных сетей.

Будет модернизирована транспортная развязка Виадук - улица Букурешть - улица Чуфля - улица 31 августа. Вскоре начнется работа по постройке лестницы, соединяющей улицы И. Нистор и Г. Кашу (студенческий городок).

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Также власти намерены обустроить ряд зеленых зон на улице Докучаева, Академической, сквера имени Иона и Дойны Алдя-Теодорович и сквера имени Леха Качиньского. Скоро начнется реабилитация сквера "Михай Эминеску".

Рышкановка

В этом секторе решили приостановить разрешение на строительство автозаправки по улице Николае Димо. Причиной послужили жалобы людей, проживающих в близлежащих домах, а также допущенные экономическим агентом нарушения.

"Считаю, что обязательство выдачи разрешительных документов через суд в этом и других случаях недопустимо. Столица задыхается от заправок. Создается впечатление, что город превращается в большую автозаправочную станцию", - заявил Чебан.

Также в этом секторе идет ремонт дорог и тротуаров по улице Мирон Костин и на Московском проспекте.

Особое внимание муниципальные власти уделяют полной реабилитации улицы Албишоара. Там приводится в должный порядок система ливневой канализации. В этот же проект входит очистка русла реки Бык на участке от улицы М. Витязул до улицы Фередеулуй, которая поможет в решении проблемы подтоплений из-за дождей.

Отдельно специалисты займутся обустройством пешеходной аллеи на проспекте Григоре Виеру.

Помимо этого, власти намерены благоустроить и несколько скверов на Рышкановке. Речь идет тех, которые расположены на улицах Киев, Н. Димо, М. Костин, Дойна, а также о территории Мемориального комплекс "Сыновьям Родины – вечная память" (парк Афганцев).

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На улице Чевкарь власти хотят построить фонтан.

Также вскоре будет отремонтированы подземные переходы на улице Алеку Руссо 2/1 и на проспекте Ренаштерий (у здания Цирка).

Буюканы

Планируется модернизация парков Alunelul и La Izvor. В последнем будет построена площадка для пляжного футбола. Это первый объект подобного рода в юго-восточной Европе, он будет соответствовать стандартам FIFA.

"Улица Гидигич будет реабилитирована. Будут обустроены тротуар и парковка для автомобилей на 460 мест. Касательно места для парковки есть проблема - на этот участок ранее был наложен секвестр. Ведется поиск решения данного вопроса. Также хочу отметить - юристы подтвердили мне, что островки в парке la Izvor принадлежат муниципалитету. Я попросил запланировать проекты для этих островов на следующий год", - объяснил кишиневский градоначальник.

Также проходят или запланированы работы в скверах на улице Букурией, Иона Пеливана, Григоре Александреску, у входа в МВЦ Moldexpo.

Будет реабилитирована зона на улице Онисифор Гибу. Она будет переименована в сквер "Рига".

Более того, на текущей неделе были начаты работы по очистке русла реки Дурлешть и вывозу ила на отрезке от улицы Георге Кодряну до въезда на территорию Moldexpo. Эта часть реки не очищалась более 30 лет.

Ботаника

Будет благоустроена территория, прилегающая к муниципальной библиотеке "Михаил Ломоносов", находящейся по адресу проспект Дачия, 4. Проект предусматривает восстановление лестниц у входа в здание. Окружающее пространство планируется вымостить, будет облегчен доступ для людей с ограниченными возможностями. Также запланирован ремонт подъезда к к библиотеке "Штефан чел Маре" на бульваре Дечебал.

Уже обновлены подходы к пешеходной аллее на проспекте Дачия, 2, оборудована рампа для людей с ограниченными возможностями. Пешеходная аллея на пересечении улицы Христо Ботева и проспекта Дачия также была перестроена, там будет налажено уличное освещение.

Разработана проектная документация для благоустройства и модернизации сквера "Сармизеджетуза".

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В настоящее время ведется капитальная реконструкция улицы Данте Алигьери. Там была восстановлена ​​опорная стена, демонтирован старый бордюр и установлен новый. Дорога была расширена и будет заново асфальтирована.

Намечен ремонт дух подземных переходов: на пересечении проспекта Дечебал и улицы Титулеску и на пересечении проспекта Дачия и улицы Теилор.

Чеканы

Реабилитация аллеи "Мирча чел Бэтрын" – один из приоритетных проектов, осуществляемых сейчас в данном секторе. Будет завершен ко Дню города. Также планируется продление троллейбусной линии на проспекте Мирча чел Бэтрын от улицы И. Думенюк до улицы Буковиней.

"В настоящее время ведутся переговоры с несколькими экономическими агентами о создании в секторе Чеканы летнего театра", - заявил Чебан.

Разработаны документы по проектированию на улице Индустриалэ, от улицы Узинелор до улицы Вадул луй Водэ. Кроме того, подземный переход на улице Алеку Руссо будет реабилитирован, а на улице М. Садовяну - закрыт.

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