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Пенсионеры.

С 1 июля в Молдове повышается пенсионный возраст для женщин

© CC0 / Pixabay / BM10777
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200626/30739659/s-1-iyulya-v-moldove-povyshaetsya-pensionniy-vozrast-dlya-zhenschin.html

С первого числа следующего месяца возраст выхода пенсию для женщин в нашей стране увеличивается до 59 лет.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. С 1 июля 2020 года в Республике Молдова пенсионный возраст для женщин увеличится и составит составит 59 лет. Об этом напоминает Национальная касса социального страхования.

В соответствии с утвержденным графиком, верхняя планка будет повышаться и далее, пока не возрастет до 63 лет. Достигнуть этого показателя планируется к 1 июля 2028 года.

Соответственно, полный период уплаты страховых взносов для женщин в Молдове, который составляет 32 года, также будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 34 лет.

Время для раздумий.
© CC0 / Pixabay / danilarrifotografia0
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Для мужчин пенсионный возраст с 1 июля 2019 года составляет 63 года, а срок уплаты страховых взносов установлен в 34 года.

Как для мужчин, так и для женщин действует порядок, когда пенсия по старости устанавливается при минимальной продолжительности страховых взносов не менее 15 лет. 

Понижение пенсионного возраста может быть предоставлено женщинам, которые которые родили и воспитали вплоть до достижения восьмилетнего возраста пятерых или более детей. При наличии необходимых условий они могут выйти на пенсию за три года до достижения стандартного пенсионного возраста, то есть в 56 лет (начиная с 1 июля 2020 года).

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Теги:
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