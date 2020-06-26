С 1 июля в Молдове повышается пенсионный возраст для женщин

С первого числа следующего месяца возраст выхода пенсию для женщин в нашей стране увеличивается до 59 лет.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. С 1 июля 2020 года в Республике Молдова пенсионный возраст для женщин увеличится и составит составит 59 лет. Об этом напоминает Национальная касса социального страхования.

В соответствии с утвержденным графиком, верхняя планка будет повышаться и далее, пока не возрастет до 63 лет. Достигнуть этого показателя планируется к 1 июля 2028 года.

Соответственно, полный период уплаты страховых взносов для женщин в Молдове, который составляет 32 года, также будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 34 лет.

Для мужчин пенсионный возраст с 1 июля 2019 года составляет 63 года, а срок уплаты страховых взносов установлен в 34 года.

Как для мужчин, так и для женщин действует порядок, когда пенсия по старости устанавливается при минимальной продолжительности страховых взносов не менее 15 лет.

Понижение пенсионного возраста может быть предоставлено женщинам, которые которые родили и воспитали вплоть до достижения восьмилетнего возраста пятерых или более детей. При наличии необходимых условий они могут выйти на пенсию за три года до достижения стандартного пенсионного возраста, то есть в 56 лет (начиная с 1 июля 2020 года).

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