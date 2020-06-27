Спорт и коронавирус: как в Молдове не заразиться, сходив в фитнес-центр

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В республике возобновили свою работу спортивные центры, но посещать их можно, помня о ряде ограничений. Так, сотрудники и тренеры, а также клиенты должны тренироваться в медицинских масках.
"Сейчас тренировки проходят в очень аккуратных условиях - все соблюдают меры карантинной безопасности. Весь персонал, все сотрудники - в медицинских масках, поверхности спортивных снарядов регулярно обрабатываются дезинфицирующими растворами", - рассказал корреспонденту Sputnik профессиональный тренер одной их крупных сетей фитнес-клубов в Кишиневе Роман Билецкий.
Возобновили в клубах и групповые тренировки - каждый из участников держит социальную дистанцию в два метра, помещения регулярно проветриваются во избежание опасности инфицирования вирусом нового типа.
"Период чрезвычайного положения, введенный в связи с пандемией, плохо сказался на общем физическом состоянии людей. Почти все набрали лишние килограммы - кто-то по два-три, иные - до десяти. В домашних условиях старались держать себя в форме всего до 10 процентов постоянных посетителей фитнес-клубов", - уточнил Билецкий.
Посетители должны быть готовыми к тому, что тренироваться они будут без посещения раздевалок и душевых, а также без бассейнов в тех центрах, где они есть.
Массовые посещения залов сейчас - под запретом, в течение тренировки в помещении может находиться четко лимитированная группа людей.
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