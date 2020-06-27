Спорт и коронавирус: как в Молдове не заразиться, сходив в фитнес-центр

В республике после долгого перерыва открыли спортзалы и фитнес-центры: однако для занятий в них есть ряд ограничений - профессиональный тренер из Молдовы рассказал, как сбросить лишние килограммы и провести организм в тонус в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. В республике возобновили свою работу спортивные центры, но посещать их можно, помня о ряде ограничений. Так, сотрудники и тренеры, а также клиенты должны тренироваться в медицинских масках.

"Сейчас тренировки проходят в очень аккуратных условиях - все соблюдают меры карантинной безопасности. Весь персонал, все сотрудники - в медицинских масках, поверхности спортивных снарядов регулярно обрабатываются дезинфицирующими растворами", - рассказал корреспонденту Sputnik профессиональный тренер одной их крупных сетей фитнес-клубов в Кишиневе Роман Билецкий.

По словам специалиста, люди истосковались по спорту, когда находились почти три месяца в самоизоляции. Регулярные физические нагрузки даже в условиях, когда приходится соблюдать карантинные меры, - гораздо лучше, чем гиподинамия и бездействие, уверен собеседник.

Возобновили в клубах и групповые тренировки - каждый из участников держит социальную дистанцию в два метра, помещения регулярно проветриваются во избежание опасности инфицирования вирусом нового типа.

"Период чрезвычайного положения, введенный в связи с пандемией, плохо сказался на общем физическом состоянии людей. Почти все набрали лишние килограммы - кто-то по два-три, иные - до десяти. В домашних условиях старались держать себя в форме всего до 10 процентов постоянных посетителей фитнес-клубов", - уточнил Билецкий.

После почти трех месяцев бездействия людям понадобится практически столько же времени, чтобы привести себя в форму. Сразу начинать интенсивные тренировки после гиподинамии не стоит, чтобы не травмировать организм, привыкший к пассивному, "диванному" образу жизни.

Посетители должны быть готовыми к тому, что тренироваться они будут без посещения раздевалок и душевых, а также без бассейнов в тех центрах, где они есть.

Массовые посещения залов сейчас - под запретом, в течение тренировки в помещении может находиться четко лимитированная группа людей.

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