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Цыпово, архивное фото.

Цыпово - загадка Молдовы: что нужно знать прежде, чем поехать туда

© Photo : moldovenii.md
Общество
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Тема:
Узнай Молдову! (367)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200627/30662557/tsypova-zagadka-moldovy-chto-nuzhno-znat-prezhde-chem-poekhat-tuda.html

Молдова богата своими историческими и природными достопримечательностями, одна из них - скальный монастырь в Цыпово, который является христианской святыней несколько сотен лет.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Заповедник и монастырь Цыпово - место тайн и паранормальных явлений, древних легенд и неиссякаемого материала для археологов.

Țipova
© Photo : moldovenii.md
Цыпово

Пока все население Молдовы фактически изолировано от внешнего мира, и люди не имеют возможности отправиться на отдых за рубеж, можно с пользой провести уикенд в республике, наслаждаясь ее красотами.

Монастырь Цыпово, Молдавия
© Photo : Игорь Взоров
Монастырь Цыпово
Успенский монастырь в Цыпово — один из самых больших скальных монастырей в Юго-Восточной Европе. Согласно архивным документам, монастырь был основан в VI веке. По легенде, здесь венчался господарь Молдовы Штефан Великий со своей первой женой Марушкой, очевидно, дочерью местного боярина.

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В начале советского периода монастырь был закрыт. В 1974 году руины скального монастыря были взяты под охрану государства. В 1994 году здесь возобновили церковные богослужения. Монастырь открыт для посещений ежедневно. На сегодняшний день здесь сохранилось 18 достаточно просторных келий, расположенных в три уровня на отвесном утесе. В 2012 году была проведена реставрация монастыря.

Цыпово-монастырь
© Photo : Игорь Взоров
Монастырь Цыпово

История Цыпово окружена множеством сказочных преданий, мистических легенд. Одна из них гласит, что именно здесь спускался в царство теней Офрей за своей Эвридикой. В Молдове принято считать, что в Цыпово нашел свой последний приют ссыльный древнеримский поэт Овидий.

Цыпово легенда Молдовы
© Photo : Игорь Взоров
Цыпово-легенда Молдовы

Очевидцы говорят о многоголосом мужском хоре, слышимом по ночам из-под земли, и о стенах древнего города, видимых здесь в тумане.

Легенды повествуют о чудо-воинах в звериных шкурах, появлявшихся из скал монастыря. Двое-трое воинов могли обратить в бегство целое вражеское войско.

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Недалеко от села находится ущелье заповедника, где в IV-III веках до нашей эры была земляная крепость древних гетов. Ее башни на мысе сохранились до наших дней. По легенде, здесь в ту эпоху был и храм верховного гето-дакийского бога Замолксиса.

 

Цыпово, река Днестр
© Photo : Игорь Взоров
Цыповский заповедник - уникальное место Молдовы

Цыпово с 1980-х годов считается местом скопления "паранормальных энергий" и уже долгие годы является местом паломничества людей, заинтересованных в экстрасенсорике, "трансцедентальных дисциплинах".

 

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Тема:
Узнай Молдову! (367)

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Теги:
туризм, путешествия, Цыпово, Молдова


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