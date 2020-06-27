19:48 27 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.32
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск

Социолог: пенсионеры Молдовы ностальгируют по СССР - и вот, почему

© CC0 / Pixabay / beejees
Общество
Получить короткую ссылку
114 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200627/30726779/sotsiolog-pensionery-moldovy-nostalgiruyut-po-sssr-i-vot-pochemu.html

По данным председателя Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктора Мокану, у значительной части пенсионеров страны есть веские поводы для тоски по временам 35-летней давности, первый из них - более обеспеченная жизнь в тот период.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Значительная часть молдавских пенсионеров испытывает чувство тоски по советским временам потому, что не понимает, как так произошло: строили цветущую и промышленно развитую Молдавию они, а в начале 90-х годов прошлого столетия при обретении независимости завладели этим другие. Об этом Виктор Мокану заявил в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова

"Люди были возмущены, что в 90-е они оказались никому не нужны. А сегодня, когда экономика Молдовы - в незавидном состоянии, они получают такие мизерные пенсии", - отметил Мокану. 

Люди напрямую говорят, что тогда им жилось гораздо более обеспеченно и уверенно. Сегодня, отметил социолог, многие пожилые респонденты в селах отвечают, что давно досыта не ели мяса.

Белый дом в Вашингтоне
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Стало известно, что будущий президент США накажет "наследника СССР"

В стране, по словам собеседника, происходит демографическое тождество, когда число работающих граждан с пенсионерами фактически сравнялось.

В таких условиях пожилым людям ожидать существенного повышения пенсий вовсе не приходится, а через 7-10 лет сложится ситуация при которой, учитывая отток населения, убеленным сединами людям и вовсе может стать нечем платить пенсии, если не произойдет бурного экономического развития страны, добавил Мокану.

Сегодня уровень прожиточного минимума в Кишиневе и Бельцах варьируется у отметки в 2300-2400 леев. В сельской местности многие пожилые люди получают по 1200-1300 леев. В городе эта цифра едва дотягивает до порога в две тысячи леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пенсионеры вынуждены на улицах продавать цветы, несмотря на COVID-19
Это надо знать некоторым пенсионерам Молдовы - для них продлен запрет
Годом медработника объявят 2020-й, а пенсионерам выплатят пособия
Теги:
пенсионеры, граждане Молдовы, мнение, Виктор Мокану, социолог


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Акробат Ramon Kathriner выполняет трюк «Колесо смерти» в швейцарских Альпах
Тысячи метров над Землей: шоу акробатов в швейцарских Альпах - фото
Кто, если не мы: добровольцы об испытаниях вакцины от коронавируса
Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса - видео
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться