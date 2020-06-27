Социолог: пенсионеры Молдовы ностальгируют по СССР - и вот, почему

По данным председателя Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктора Мокану, у значительной части пенсионеров страны есть веские поводы для тоски по временам 35-летней давности, первый из них - более обеспеченная жизнь в тот период.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Значительная часть молдавских пенсионеров испытывает чувство тоски по советским временам потому, что не понимает, как так произошло: строили цветущую и промышленно развитую Молдавию они, а в начале 90-х годов прошлого столетия при обретении независимости завладели этим другие. Об этом Виктор Мокану заявил в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова.

"Люди были возмущены, что в 90-е они оказались никому не нужны. А сегодня, когда экономика Молдовы - в незавидном состоянии, они получают такие мизерные пенсии", - отметил Мокану.

Люди напрямую говорят, что тогда им жилось гораздо более обеспеченно и уверенно. Сегодня, отметил социолог, многие пожилые респонденты в селах отвечают, что давно досыта не ели мяса.

В стране, по словам собеседника, происходит демографическое тождество, когда число работающих граждан с пенсионерами фактически сравнялось.

В таких условиях пожилым людям ожидать существенного повышения пенсий вовсе не приходится, а через 7-10 лет сложится ситуация при которой, учитывая отток населения, убеленным сединами людям и вовсе может стать нечем платить пенсии, если не произойдет бурного экономического развития страны, добавил Мокану.

Сегодня уровень прожиточного минимума в Кишиневе и Бельцах варьируется у отметки в 2300-2400 леев. В сельской местности многие пожилые люди получают по 1200-1300 леев. В городе эта цифра едва дотягивает до порога в две тысячи леев.

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