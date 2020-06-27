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Река Днестр

В ожидании наводнения: в Молдове укрепляют дамбы и следят за уровнем воды

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (58)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200627/30741847/v-ozhidanii-navodneniya-v-moldove-ukreplyayut-damby-i-sledyat-za-urovnem-vody.html

В Молдове действует "оранжевый код" гидрологической опасности, сохраняется угроза затопления ряда населенных пунктов.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. В связи с опасностью наводнений из-за резкого подъема воды в реках Днестр и Прут по всей стране продолжается возведение защитных сооружений, чтобы не допустить подтопления прибрежных населенных пунктов.

 

Salvatorii continuă să monitorizeze situația privind nivelul apei în râurile Prut și Nistru
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Спасатели работают над тем, чтобы не допустить затопления населенных пунктов

В течение последних 48 часов сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям вместе с местными жителями построили защитную плотину в селе Вэлчинец Окницкого района и провели работы по укреплению водоотводного канала у реки Днестр. В реализации мер по предотвращению затопления участвовали более 30 человек.

Последствия ливней. Архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
Угроза наводнений в ряде сел Молдовы: возможна эвакуация граждан

 

В городе Сорока были укреплены две плотины общей длиной более 70 метров для защиты от подтопления низменных районов города.

В Вадул луй Водэ спасатели продолжали монтировать противопаводковые заграждения общей длиной до 1000 метров. В то же время пожарные использовали насосы для откачки воды, чтобы предотвратить затопления зданий в зоне отдыха на пляже.

В субботу, 27 июня, сотрудники ГИЧС постоянно находятся в зонах, которым угрожает наводнение. За уровнем воды на реках Прут и Днестр следят стационарные посты. Информация передается в Центр управления чрезвычайными ситуациями для принятия оперативных решений.

В Молдове действует "оранжевый год" гидрологической опасности в связи с угрозой наводнений. Предупреждение введено до 2 июля для реки Днестр и до 29 июня для реки Прут.

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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (58)

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Теги:
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