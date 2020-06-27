Четвероногий пограничник на границе с Украиной задержал нарушителя

Нарушитель уже в пятый раз попадается на попытках незаконно попасть в соседнюю страну — выяснилась причина его упорства.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Служебная собака по кличке Конан помогла молдавским пограничникам задержать нарушителя, который пытался пересечь молдавско-украинскую границу в районе Паланка- Удобное.

Задержанным оказался мужчина без документов, удостоверяющих личность. В ходе расследования выяснилось, что он является жителем села Паланка Штефан-Водского района. По данным Пограничной полиции, это уже пятый раз, когда его задерживают за попытки незаконного пересечения государственной границы. Ранее он был оштрафован за аналогичное преступление.

На допросе мужчина заявил, что собирался посетить свою сожительницу, однако из-за отсутствия действительных документов решил незаконно пересечь границу в обход пропускных пунктов.

В мае сотрудниками Пограничной полиции был задержан гражданин Украины, который незаконно пересек границу Молдовы. Его обнаружили пограничные полицейские контрольно-пропускного пункта "Паланка" вблизи государственной границы страны.

В ходе расследования выяснилось, что 20-летний мужчина прописан в селе Краснополье Шумского района. На допросе молодой человек заявил, что намеревался "срезать" путь до Одессы через территорию Молдовы.

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