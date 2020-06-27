Число выздоровевших от COVID-19 в Молдове приближается к девяти тысячам

Обнародована информация о числе людей, у которых выявлен коронавирус нового типа, а также данные о состоянии здоровья пациентов.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. К утру субботы общее число выздоровевших от коронавируса нового типа в Молдове достигло 8 тысяч 963. За сутки выписаны еще 198 пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове - 15 тысяч 776 , из них тысяча 197 в Приднестровье.

За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 54 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В тяжелом состоянии находятся 463 человека, из них 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще тысяча 168 госпитализированных — в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 2 тысячи 368 случаев инфицирования среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 596, медсестры - 943, фармацевты - 28, вспомогательный персонал - 681 человек.

Общее количество погибших от осложнений, связанных с коронавирусом, достигло 518.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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