В мэрии решали, как обеспечить водой Кишинев при подъеме уровня воды в Днестре

Муниципалитет подготовил резервные насосы на случай, если при подъеме уровня воды в Днестре водозаборная зона окажется затоплена.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Обстановка в зонах отдыха в Вадул луй Водэ стала предметом обсуждения на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев в связи с угрозой наводнений из-за подъема уровня воды в реке Днестр.

В пятницу группа специалистов на месте изучила положение дел, как на пляже в черте города Вадул луй- Водэ, так и на водонасосной станции на Днестре.

"Обеспечение столицы питьевой водой является для нас первоочередной задачей. Рабочая зона насосов находится на 21 метр ниже уровня Днестра, и двигатели могут быть затоплены", - сообщил в Facebook генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Градоначальник заявил, что для обеспечения бесперебойной подачи воды в столицу подготовлены три запасных насоса, определены источники электроэнергии. Кроме того, предприятие Apă-Canal Chișinău располагает запасами воды на случай экстренной ситуации.

По словам генпримара, ситуацию на пляжах контролируют сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, которые возвели водозаградительные барьеры протяженностью до одного километра.

При необходимости эвакуации имущества экономических агентов с пляжа в случае затопления прилегающих зданий будет предоставлен транспорт.

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