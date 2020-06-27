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Уличная торговля

Уточнены правила уличной торговли в Кишиневе в период борьбы с COVID-19

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200627/30743302/utochneny-pravila-ulichnoy-torgovli-chisinau-v-period-borby-s-covid-19.html

Столичным властям пришлось эвакуировать часть передвижных торговых точек, которые были установлены с нарушением правил.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Столичные власти приняли новое положение об уличной торговле в летний сезон 2020 года. Предыдущие правила были уточнены и пересмотрены после того, как несколько экономических агентов установили торговые точки с нарушением правил противоэпидемической безопасности или без необходимых разрешительных документов.

Новое положение предусматривает, что уличная торговля в летний сезон в Кишиневе будет осуществляться в зонах отдыха (скверах, парках), на главных улицах и бульварах города. В каждом районе определяется местонахождение одной передвижной торговой единицы, а в местах с интенсивным движением пешеходов - до 3 единиц.

Контролировать размещение торговых точек будет управление примэрии (мэрии) Кишинева по торговле, общественному питанию и услугам.

"Напоминаю, что этот вид торговли разрешается только на текущий летний период, после чего экономический агент будет обязан эвакуировать передвижную торговую точку, как только истечет срок разрешения", - написал в Facebook генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Рынок. Иллюстрационное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ни один из рынков в Кишиневе не соблюдает правила защиты от COVID-19
Предприятия, предоставляющие торговые услуги, будут должны подписать обязательство о соблюдении условий, выдвигаемых местными властями, подчеркнул Чебан.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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Теги:
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