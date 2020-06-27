В состав гуманитарного груза вошли генераторы, бензопилы, моторные насосы, шланги, а также полипропиленовые пакеты, которые используются для строительства заградительных сооружений.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Партия снаряжения и оборудования для борьбы с наводнениями была отправлена в субботу из Молдовы в Украину в качестве помощи соседней стране, где в результате повышения уровня воды в Днестре оказались затоплены многие населенные пункты.

Колонна грузовиков, в том числе специальных автомобилей во главе с начальником Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Михаилом Харабаджиу направилась в Черновцы, один из наиболее пострадавших регионов Украины.

© Photo : Facebook / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Молдова отправила Украине помощь — снаряжение для борьбы с наводнениями

В состав гуманитарного груза вошли генераторы, бензопилы, моторные насосы, шланги, а также полипропиленовые пакеты, которые используются для строительства заградительных сооружений.

В результате сильных ливней, прошедших в верховьях Днестра, от наводнений пострадали Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская, Тернопольская и Черновицкая области Украины.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova