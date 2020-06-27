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Мост через реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области, разрушенный в результате наводнения

Молдова отправила Украине помощь — снаряжение для борьбы с наводнениями

© AFP 2020 / Yuriy Kryvenko
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200627/30744955/moldova-otpravila-ukraine-pomosch-snaryazhenie-dlya-borby-s-navodneniyami.html

В состав гуманитарного груза вошли генераторы, бензопилы, моторные насосы, шланги, а также полипропиленовые пакеты, которые используются для строительства заградительных сооружений.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Партия снаряжения и оборудования для борьбы с наводнениями была отправлена в субботу из Молдовы в Украину в качестве помощи соседней стране, где в результате повышения уровня воды в Днестре оказались затоплены многие населенные пункты.

Колонна грузовиков, в том числе специальных автомобилей во главе с начальником Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Михаилом Харабаджиу направилась в Черновцы, один из наиболее пострадавших регионов Украины.

Guvernul Republicii Moldova a expediat echipamente pentru a ajuta Ucraina în lichidarea inundațiilor
© Photo : Facebook / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Молдова отправила Украине помощь — снаряжение для борьбы с наводнениями

В состав гуманитарного груза вошли генераторы, бензопилы, моторные насосы, шланги, а также полипропиленовые пакеты, которые используются для строительства заградительных сооружений.

В результате сильных ливней, прошедших в верховьях Днестра, от наводнений пострадали Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская, Тернопольская и Черновицкая области Украины.

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Теги:
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