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Почта Молдовы

На этой неделе "Почта Молдовы" приняла из-за рубежа около четырех тонн грузов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200627/30745184/Na-etoy-nedele-Pochta-Moldovy-prinyala-iz-za-rubezha-okolo-chetyrekh-tonn-gruzov.html

Хорошие новости для жителей нашей страны, которые не получили вовремя посылки из-за приостановления почтового сообщения между странами в период коронавирусной пандемии.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. В Молдову продолжают прибывать международные почтовые грузы, отправка которых была ранее приостановлена из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает предприятие "Почта Молдовы".

Работа почты.
© Sputnik / Александр Кряжев
Из Молдовы вновь можно отправлять посылки в десятки стран - подробности

Грузы поступают в страну как воздушным путем, так и наземными путями сообщения. В период с 20 по 27 июня в центр обработки и транспортировки почты поступили около 3,8 тонны грузов из Дании, Киргизии, России, Франции, Германии, Португалии, Белоруссии, Румынии, Украины и других государств.

Ранее "Почта Молдовы" сообщила о возобновлении приема посылок. Отправка всех категорий посылок вновь доступна как наземным, так и воздушным путем.

Отправка осуществляется в соответствии с авиарейсами в страны назначения, а также посредством автотранспорта, в зависимости от загрузки каждой из единиц подвижного состава.

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