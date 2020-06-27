На этой неделе "Почта Молдовы" приняла из-за рубежа около четырех тонн грузов

Хорошие новости для жителей нашей страны, которые не получили вовремя посылки из-за приостановления почтового сообщения между странами в период коронавирусной пандемии.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. В Молдову продолжают прибывать международные почтовые грузы, отправка которых была ранее приостановлена из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает предприятие "Почта Молдовы".

Грузы поступают в страну как воздушным путем, так и наземными путями сообщения. В период с 20 по 27 июня в центр обработки и транспортировки почты поступили около 3,8 тонны грузов из Дании, Киргизии, России, Франции, Германии, Португалии, Белоруссии, Румынии, Украины и других государств.

Ранее "Почта Молдовы" сообщила о возобновлении приема посылок. Отправка всех категорий посылок вновь доступна как наземным, так и воздушным путем.

Отправка осуществляется в соответствии с авиарейсами в страны назначения, а также посредством автотранспорта, в зависимости от загрузки каждой из единиц подвижного состава.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova