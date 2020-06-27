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Положительный результат теста на Covid-19

В Молдове подтверждены еще 304 случая инфицирования коронавирусом

© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1450)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200627/30746239/moldova-podtverzhdeny-esche-304-sluchaya-infitsirovaniya-koronavirusom.html

Общее количество инфицированных COVID-19 в Молдове, по данным министерства здравоохранения, превысило 16 тысяч.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 304 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом нового типа, из них 6 — в Приднестровье, сообщили в субботу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Центральный рынок, архивное фото.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Риск заражения COVID-19 - на рынках и в магазинах Молдовы прошли проверки

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 16 тысяч 80. 

По данным ведомства, за последние сутки были проведены 2 тысячи 161 тест, в том числе первичных - тысяча 607, повторных - 554.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 25 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у 7 врачей, 16 медсестер и 2 представителей вспомогательного персонала.

Общее число излечившихся от коронавируса достигло 8 тысяч 963.

Также в Минздраве сообщили еще о трех случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 521.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1450)

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