В Молдове подтверждены еще 304 случая инфицирования коронавирусом

Общее количество инфицированных COVID-19 в Молдове, по данным министерства здравоохранения, превысило 16 тысяч.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 304 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом нового типа, из них 6 — в Приднестровье, сообщили в субботу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 16 тысяч 80.

По данным ведомства, за последние сутки были проведены 2 тысячи 161 тест, в том числе первичных - тысяча 607, повторных - 554.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 25 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у 7 врачей, 16 медсестер и 2 представителей вспомогательного персонала.

Общее число излечившихся от коронавируса достигло 8 тысяч 963.

Также в Минздраве сообщили еще о трех случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 521.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova