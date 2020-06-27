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Информация для водителей: в Резинском районе затоплена часть трассы

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (59)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200627/30746346/informatsiya-dlya-voditeley-v-rezinskom-rayone-chastichno-zatoplena-odna-iz-trass.html

Глубина на участке трассы близ села Чорна уже составляет 25 сантиметров, и вода продолжает прибывать.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Автомобильная трасса, проходящая по территории Резинского района, частично затоплена в результате подъема уровня воды на Днестре. Об этом сообщили в субботу в Национальном инспекторае общественного порядка.

В настоящий момент вода мешает проезду на участке близ села Чорна. Ее уровень на поверхности трассы составляет около 25 сантиметров, причем по сравнению с предыдущим днем он поднялся на 5 сантиметров.

Если положение не улучшится, движение на соответствующем участке трассы будет остановлено, а транспорт перенаправят на дорогу Чорна-Пэпэуць, с выездом на трассу R9 R14 - Шолданешты - R20.

На месте дежурит патруль, который при необходимости окажет помощь проезжающим. Вместе с тем, Инспекторат рекомендует водителям избегать проезда через этот район.

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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (59)

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Теги:
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