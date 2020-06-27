Мэр Кишинева проверил, как идут работы в районе Центрального рынка

Продолжается благоустройство улицы Тигина, вскоре тротуары будут освобождены от незаконно расположенных торговых точек и на Армянской улице.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан в субботу отправился с проверкой в зону, прилегающую к Центральному рынку столицы, где идут работы по благоустройству территории.

В социальной сети Facebook градоначальник сообщил, что процесс эвакуации незаконно расположенных киосков на улице Тигина проходит сложно, так как ряд экономических агентов отказался освободить тротуар, многие годы занятый торговыми точками.

Установленные торговцами ларьки не только мешали свободному проходу по улице, но и закрывали доступ к коммуникациям, пролегающим под тротуарами.

"Интересный вопрос, как раньше эти сети ремонтировались при необходимости", - написал Чебан.

Генпримар напомнил, что в настоящее время на улице Тигина проводятся работы по замене водопроводных и канализационных сетей, а сама улица готовится к ремонту в рамках второго пакета ЕБРР "Дороги городского сектора".

Чебан сообщил, что вскоре эвакуация незаконных торговых точек произойдет и на Армянской улице, где ими занято более половины тротуара.

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