Нацкомиссия общественного здоровья приняла решение о ряде ограничений

Несоблюдение указанных в решении мер представляет опасность для общественного здоровья и будет служить поводом для привлечения к ответственности виновных.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение запретить деятельность парков развлечений и сезонных ярмарок. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе правительства.

Уточняется, что "в зависимости от развития эпидемиологической ситуации по COVID-19 ограничительные меры могут быть пересмотрены".

Так, территориальные комиссии общественного здоровья должны пересмотреть все свои принятые и утвержденные решения в соответствии с постановлением национальной.

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"Несоблюдение указанных в решении мер представляет опасность общественному здоровью и будет служить поводом для привлечения к административной и/или уголовной ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что данное решение вступает в силу с момента принятия.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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