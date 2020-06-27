Нацкомиссия общественного здоровья приняла решение о ряде ограничений

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение запретить деятельность парков развлечений и сезонных ярмарок. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе правительства.
Так, территориальные комиссии общественного здоровья должны пересмотреть все свои принятые и утвержденные решения в соответствии с постановлением национальной.
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"Несоблюдение указанных в решении мер представляет опасность общественному здоровью и будет служить поводом для привлечения к административной и/или уголовной ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что данное решение вступает в силу с момента принятия.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.
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