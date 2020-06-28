Движение транспорта на одной из улиц Кишинева ограничили

В столичной администрации объяснили, что ограничительные меры введены в связи с необходимостью проведения ремонтных работ.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Движение транспорта в течение двух дней, 28 и 29 июня, ограничено на столичной улице В.Пыркэлаб (перекресток с улицей М.Когэлничану). Об этом сообщили в примэрии (мэрии) Кишинева.

В столичной администрации уточнили, что "такие меры приняты в связи с необходимостью проведения работ по реабилитации фекального коллектора".

Водителей просят следовать дорожным указателям и объезжать указанный участок.

Кроме того, в воскресенье приостановлена работа общественного транспорта в Кишиневе. Такие меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в муниципии.

С понедельника, 29 июня, троллейбусы и автобусы вновь будут ходить в обычном режиме.

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