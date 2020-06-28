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Число выздоровевших от COVID-19 в Молдове превысило девять тысяч

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1455)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200628/30749859/chislo-vyzdorovevshikh-ot-covid-19-v-moldove-prevysilo-devyat-tysyach-chelovek.html

Обнародована информация о числе людей, у которых выявлен коронавирус нового типа, а также данные о состоянии здоровья пациентов.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. К утру воскресенья общее число выздоровевших от коронавируса нового типа в Молдове достигло 9 тысяч 81 человека. За сутки выписаны еще 118 пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Эмблема ВОЗ, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Всего количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове - 16 тысяч 80 , из них тысяча 203 в Приднестровье.

За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 40 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В тяжелом состоянии находятся 469 человек, из них 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще тысяча 181 госпитализированный — в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 2 тысячи 393 случая инфицирования среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 603, медсестры - 957, фельдшеры - 122, фармацевты - 28, вспомогательный персонал - 683 человека.

Минздрав сообщает еще о пяти летальных исходах от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее число погибших достигло 526.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1455)

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Теги:
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