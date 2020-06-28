В Днестре и Пруте начал снижаться уровень воды, сообщает Гидрометеослужба

Несмотря на стабилизацию обстановки, спасатели и местные жители продолжают укрепление защитных дамб в районах, подверженных затоплению.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. По данным Государственной гидрометеорологической службы, на въезде в Республику Молдова началось снижение уровня воды в реках Днестр и Прут. В этих условиях не ожидается увеличения сбросов воды из накопительных водоемов в пунктах Костешты - Стынка и Дубоссары, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) со ссылкой на информацию Госгидрометео.

Между тем сотрудники ГИЧС продолжают следить за ситуацией в пойме обеих рек и укреплять защитные дамбы.

В воскресенье работы по укреплению защитных дамб продолжились в окрестностях села Чобурчиу Штефан-Водского района. В субботу спасатели и местные жители укрепили дамбу в селе Копанка Каушанского района, чтобы предотвратить затопление более 2 тысяч 100 гектаров сельскохозяйственных угодий на правом и левом берегах Днестра. Дамбы были укреплены и в районе села Чорна Резинского района.

На пляжах в Вадул луй Водэ за ситуацией следят спасатели.

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