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Правительство Республики Молдова отправило оборудование, чтобы помочь Украине в ликвидации наводнений

Гуманитарная помощь из Молдовы прибыла в украинские Черновцы

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200628/30751391/gumanitarnaya-pomosch-iz-moldovy-pribyla-v-ukrainskie-chernovtsy.html

Несмотря на высокий риск наводнений на собственной территории, Республика Молдова помогла соседней стране в борьбе с затоплениями.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Миссия по отправке гуманитарной помощи на Украину в связи с наводнениями, от которых пострадали западные районы соседнего государства, успешно завершена. Об этом сообщает в воскресенье Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

Вечером 27 июня автомобильная колонна ГИЧС во главе с главой инспектората Михаилом Харабаджиу прибыла в украинские Черновцы — одну из самых пострадавших областей.

Украинской стороне был передан груз, в который вошли комплекты шлангов, электрогенераторы и полипропиленовые мешки, которые используются для строительства защитных сооружений.

Груз гуманитарной помощи встречали сотрудники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Украинские коллеги поблагодарили власти Молдовы за поддержку и максимальное участие в преодолении стихийного бедствия в условиях, когда Республика Молдова также сталкивается с риском наводнений.

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Теги:
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