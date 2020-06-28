В Молдове подтверждены еще 170 случаев инфицирования коронавирусом

Общее количество инфицированных COVID-19 в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 16 тысяч 250.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 170 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из них 6 — в Приднестровье, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 16 тысяч 250.

По данным ведомства, за последние сутки были проведены 987 тестов, в том числе 706 первичных.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 10 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у 3 врачей, 5 медсестер, 1 фельдшера и 1 работника из вспомогательного персонала.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 9 тысяч 81 человека.

Также в Минздраве сообщили еще о четырех случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 530.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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