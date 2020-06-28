Солнцезащитные очки: как отличить оригинал от контрафакта

Эксперты считают, что носить поддельные солнцезащитные очки опаснее, чем вообще их не носить. Специалист рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Поддельные солнцезащитные очки, имитирующие продукцию известных фирм, могут быть опасны для глаз, заявил в радиостудии Sputnik Молдова представитель организации "Национальный центр защиты экономических интересов потребителей" Сергея Лелик.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сергей Лелик

Специалист призвал потребителей приобретать очки в специализированных магазинах, которые могут дать гарантию оригинальности продукта, а не в ларьках, что торгуют якобы "фирменными" очками на каждом углу.

"Поддельные солнцезащитные очки можно идентифицировать с первого прикосновения. Такие изделия слишком легкие, так как в них используются дешевые, некачественные материалы", - сказал Лелик.

Помочь отличить подделку от оригинала можно и с помощью интернета. Большинство крупных производителей солнцезащитных очков снабжают свою продукцию идентификационным кодом, который можно проверить на сайте производителя.

Кроме того, о качестве очков может говорить и цена. Если продавец предлагает приобрести высокотехнологичный продукт по бросовым ценам, это явный признак, что вам пытаются продать подделку, утверждает эксперт.

"Если вы знаете, что марка очков имеет определенную цену, но видите, что очки продаются за гроши, то они определенно являются поддельными", - подчеркнул специалист.

На очках, произведенных по европейским стандартам качества, обязательно должна присутствовать маркировка "СЕ", которая указывает, что линзы соответствуют заявленному нормативу, напомнил Лелик.

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