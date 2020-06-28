Наводнение в Молдове: премьер побывал в районах, которым угрожает затопление

Максимальный уровень воды в воскресенье зарегистрирован на территории Новоаненского района, вечером вода уйдет ниже по течению Днестра.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику побывал с рабочим визитом в населенных пунктах, которые наиболее всего подвержены риску затопления в случае наводнения.

В районе села Телица Новоаненского района вода в Днестре поднялась на 3 метра, а прошлой ночью перелилась через плотину. Были затоплены 8 домашних хозяйств, почти 10 гектаров сельскохозяйственных угодий, участок дороги, местный стадион и лесная плантация площадью 3 гектара, расположенные в долине реки Днестр.

Обстановка на Днестре остается сложной

Плотина протяженностью 50 километров в Новоаненском районе была построена в 1960 году. После наводнений 2008 и 2010 годов поврежденные участки не были восстановлены и представляют собой слабое звено в системе защиты от наводнения. Проблемные участки общей длиной около трех километров можно отремонтировать, но для этого необходима техническая документация, сообщил премьеру мэр Телицы.

Руководители Геинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) сообщили главе кабмина, что ситуация на Днестре сложная, но остается под контролем. Вниз по течению реки, в районе Вадул луй Водэ, поток воды начинает уменьшаться. В районе села Делакэу вода поднялась на 3 сантиметра, а на выходе из Новоаненского района - на 11 сантиметров. Максимум наводнения в настоящее время находится в районе села Телица. Вечером вода уйдет вниз по течению, и затопление домов вряд ли произойдет. Уменьшился уровень воды и на участке от села Наславча до Дубоссар, Сороки и Резины.

Насосные станции, построенные еще в МССР, разрушены

Премьер-министр посетил водозаборную и насосную станцию ​​на ирригационном участке в Каушанском районе. Станция функционировала до 1994 года и обеспечивала орошение более 23 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в регионе. В настоящее время она полностью разрушена, что особенно тяжело сказывается в период засухи.

Премьер-министр резко осудил действия ответственных лиц, допустивших разрушение станции, стоимость которой, по подсчетам, могла составлять до 4 миллиардов леев. В качестве альтернативного источника орошения местные власти предложили построить новую меньшую станцию, оснащенную высокопроизводительным оборудованием.

Мэр села Крокмаз Штефан-Водского района, также обратил внимание на необходимость ремонта насосной станции, расположенной в селе Тудора. Это даст возможность фермерам из четырех соседних сел обеспечить орошение земель, которыми они управляют. Согласно подсчетам, для этого необходимо 6 миллионов леев.

Работы по укреплению дамб идут сразу в нескольких районах

В селе Чобурчи Штефан-Водского района, по прогнозу Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, уровень воды на этом участке Днестра может подняться на 80 сантиметров. Для защиты населенного пункта от затопления были построены заградительные плотины общей протяженностью около 4 километров.

Работы по укреплению защитных дамб также начались в селах Рэскэець, Талмаза и Олэнешть, расположенных на берегу Днестра. Специалисты ожидают подъема уровня воды в районе села Рэскэець до полутора метров. Если плотина не выдержит, то будут затоплены около 75 домашних хозяйств и 500 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Местные жители активно помогают спасателям, и общими усилиями удалось увеличить высоту плотин, уложив более тысячи мешков с песком.

Согласно расчетам, волна повышения уровня воды может достигнуть села через два-три дня. Спасатели будут оставаться в этом районе до тех пор, пока не пройдет угроза наводнения, а в случае необходимости будут привлечены армия и карабинеры.

Премьер-министр призвал население мобилизоваться и повсеместно укреплять плотины.

"Необходимо модернизировать инфраструктуру плотин от Наславчи до Паланки. Мы намерены выделить из бюджета деньги на ремонт дамб в 2021 году", - сказал премьер.

Кику также побывал в селе Крокмаз Штефан-Водского района, где уровень воды в Днестре поднялся на метр с перспективой повышения до полутора метров. Местные власти заверили главу правительства, что обеспечены материалами для укрепления дамб.

Премьер-министр высоко оценил работу местных органов государственной власти, отметив важность ремонта местных дорог.

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