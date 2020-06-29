Демограф: останутся ли дома граждане Молдовы, вернувшиеся из-за COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции заставила вернуться в страну многих жителей Молдовы, работающих за рубежом, однако демографы считают, что это ненадолго.

КИШИНЕВ, 29 июня - Sputnik. После начала пандемии COVID-19 и введения противоэпидемических ограничений в большинстве государств Европы многие молдавские граждане вернулись домой, потеряв работу и возможности для проживания в странах, где они были трудоустроены. Однако, по мнению специалистов, это временное явление, и трудовые мигранты снова отправятся за рубеж при первой возможности.

Демограф Валериу Сайнсус считает, что новая миграционная волна еще впереди. Он объясняет этот прогноз тем, что в Молдове не хватает высокооплачиваемых рабочих мест, а зарплата в нашей стране меньше, чем за ту же работу за границей.

"Развитие пандемии в Республике Молдова вызовет новые волны эмиграции после отмены ограничительных мер в Европейском Союзе", - отметил ученый.

Сайнсус подчеркнул в беседе с корреспондентом, что демографическая ситуация в нашей стране ухудшается с каждым годом. "Старение" общества является одной из самых острых демографических проблем, как и массовая трудовая миграция.

"В 1990-х годах демографические прогнозы звучали оптимистично, планировалось, что в население Молдовы вырастет до почти пяти миллионов человек. Однако этого не произошло. С демографической точки зрения мы должны сказать, что планка в пять миллионов человек населения не будет достигнута в Молдове в ближайшие 50-100 лет", - отметил демограф.

По его словам, в нашей стране существует кризис воспроизводства.

"У нас отрицательный баланс. Острой проблемой страны остается демографическое старение, где мы находимся на вершине мирового рейтинга", - отметил Сайнсус.

В середине прошлого года Национальное бюро статистики пересмотрело данные о численности населения Молдовы. По официальной информации, на 1 января 2019 года в республике постоянно проживали 2 миллиона 681 тысяча человек.

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